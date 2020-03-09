النقل والمواصلات تدعو المراجعين اخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمهر اثناء تلقي الخدمة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة النقل والمواصلات جمهور المراجعين الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها ومراعاة الاخذ بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدة على ضرورة إلتزام الجميع بعدم التجمهر أو الاحتكاك أثناء تلقي الخدمات من مديريات النقل والمواصلات ، والأخذ بالحسبان مراجعة المديرية فقط للامور التي تستدعي عدم التأجيل .



وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بأن هذه الخطوة تأتي إنطلاقا من حرصها على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء .