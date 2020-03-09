الكشف عن 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم الاثنين عن 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين منها 5 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم، وواحدة في منطقة أرتاح في طولكرم.



وفي وقت سابق، أكد ملحم أن عدد الحالات، التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم، ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا، من القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك 64 سائحاً، منهم 14 سائحاً أميركياً ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحاً هولندياً، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.



ودعا ملحم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والتقيد بالحجر المنزلي، مؤكداً أن هناك إجراءات ستتخذ بحق كل من ينشر الشائعات، وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.