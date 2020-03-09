الرئيس عباس يشكر الأمير تميم على تقديمه مساعدات لمواجهة (كورونا)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

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رام الله - دنيا الوطن

شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على تقديمه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، عبارة عن أجهزة ومعدات طبية، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لمواجهة فيروس (كورونا).



وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، قال في وقت سابق: إن ‏دولة قطر، ستُزود السلطة الفلسطينية، بمستلزمات تتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا).



وقال الشيخ عبر حسابه بموقع (تويتر): "‏دولة قطر قررت الإسراع في تزويد فلسطين بمعدات وأجهزه طبية بشكل عاجل؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، مضيفًا: "شكراً صاحب السمو الأميري، وكل الاحترام والتقدير لهذه اللفتة الكريمة".