شؤون فلسطينية

"حماية": اعترفات قناصة الاحتلال بالقتل المتعمد دليل على جرائم حرب

"حماية": اعترفات قناصة الاحتلال بالقتل المتعمد دليل على جرائم حرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان، أن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي، حول تعمد جنود قناصة الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، يؤكد ارتكاب قناصة الاحتلال لجرائم ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، خلال تقرير لها، استعرض اعترفات قناصة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار المباشر والمتعمد على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، والتى انطلقت منذ 15 آذار/ مارس 2018م على الحدود الشرقية للقطاع، والتى أدت لمقتل 215 مواطناً في حين أصيب أكثر 17653 آخرين، حيث أقر "إيدن" ضابط قنص في لواء المشاة جولاني، الذي أبدى تفاخره بعمليات القنص التي قام بها، متباهياً باحتفاظه بأغلفة الرصاصات لكل جولة أطلقها، وأوضح أنه يحمل  الرقم القياسي بعدد الضربات المنفذة في كتيبته، والتي بلغت 52 حالة.

وأكد المركز في بيان له، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن اعترفات "إيدن" تكشف النقاب عن حقائق خطيرة، تم إخفؤها من قبل سلطات الاحتلال، في تعامل جنودها مع المتظاهرين المدنيين السلميين، كما ويؤكد أنها تثبت غياب أي مستوى أخلاقي أو قيمي في نشاطات جنود الاحتلال الإسرائيلي،  الذين لجؤوا إلى أسلوب القتل العمد لمتظاهرين مدنيين سلميين.

وإزاء ذلك؛ فإن المركز يؤكد على التالي:

إن ما جاء في اعترفات جنود الاحتلال، دليل قاطع على ارتكابهم  لجرائم دولية، تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لما حددته المادة الثامن من ميثاق روما.

ضرورة العمل على ملاحقة قادة الاحتلال وجنوده، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين عموماً، والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة على وجه الخصوص.

ويطالب المركز المدعية العامة بالتعامل مع هذه الاعترافات كجزء من الأدلة، مرفق مع البلاغات المقدمة أمامها، والتى تحمل قادة الاحتلال،  وجنودة، المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.

ويطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية، الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجباتها، من خلال العمل على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة، وفقاً لنظام روما.

أخبار ذات صلة

الخارجية والمغتربين تُحذر دول العالم من خطورة تنفيذ بينت مخطط E1

الخارجية والمغتربين تُحذر دول العالم من خطورة تنفيذ بينت مخطط E1

النقل والمواصلات تدعو المراجعين اخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمهر اثناء تلقي الخدمة

النقل والمواصلات تدعو المراجعين اخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمهر اثناء تلقي الخدمة

الكشف عن 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الكشف عن 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الرئيس عباس يشكر الأمير تميم على تقديمه مساعدات لمواجهة (كورونا)

الرئيس عباس يشكر الأمير تميم على تقديمه مساعدات لمواجهة (كورونا)

مديرية التنسيق والارتباط بغزة تدعم تصدير الزعتر إلى الخارج

مديرية التنسيق والارتباط بغزة تدعم تصدير الزعتر إلى الخارج

(القائمة المشتركة): لا قرار بالتوصية على غانتس.. وهذه شروطنا لقبول المفاوضات معه

(القائمة المشتركة): لا قرار بالتوصية على غانتس.. وهذه شروطنا لقبول المفاوضات معه

الحكومة الفلسطينية: 2500 شخص في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

الحكومة الفلسطينية: 2500 شخص في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

حمدونة: الأسيرات الفلسطينيات جرح نازف حتى الحرية

حمدونة: الأسيرات الفلسطينيات جرح نازف حتى الحرية

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين تُحذر دول العالم من خطورة تنفيذ بينت مخطط E1

الخارجية والمغتربين تُحذر دول العالم من خطورة تنفيذ بينت مخطط E1

النقل والمواصلات تدعو المراجعين اخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمهر اثناء تلقي الخدمة

النقل والمواصلات تدعو المراجعين اخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمهر اثناء تلقي الخدمة

الرئيس عباس يشكر الأمير تميم على تقديمه مساعدات لمواجهة (كورونا)

الرئيس عباس يشكر الأمير تميم على تقديمه مساعدات لمواجهة (كورونا)

&#34;حماية&#34;: اعترفات قناصة الاحتلال بالقتل المتعمد دليل على جرائم حرب

"حماية": اعترفات قناصة الاحتلال بالقتل المتعمد دليل على جرائم حرب

مديرية التنسيق والارتباط بغزة تدعم تصدير الزعتر إلى الخارج

مديرية التنسيق والارتباط بغزة تدعم تصدير الزعتر إلى الخارج

الحكومة الفلسطينية: 2500 شخص في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

الحكومة الفلسطينية: 2500 شخص في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

حمدونة: الأسيرات الفلسطينيات جرح نازف حتى الحرية

حمدونة: الأسيرات الفلسطينيات جرح نازف حتى الحرية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تعزل أربعة أسرى من حركة (فتح)

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تعزل أربعة أسرى من حركة (فتح)

منوعات

شاهد: اتهام بالتحرش ومواصفات فتاة أحلامه...تعرف على وائل شقيق ياسمين عبد العزيز

شاهد: اتهام بالتحرش ومواصفات فتاة أحلامه...تعرف على وائل شقيق ياسمين عبد العزيز

شاهد تعليق &#34;رانيا يوسف&#34; على تحول فستانها إلى (تريند)

شاهد تعليق "رانيا يوسف" على تحول فستانها إلى (تريند)

شاهد: رأي مفاجئ لهاني شاكر في أغنية &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: رأي مفاجئ لهاني شاكر في أغنية "بنت الجيران"

شاهد كيف تفاعل نجوم الفن مع فيروس كورونا

شاهد كيف تفاعل نجوم الفن مع فيروس كورونا

شاهد.. ساندي: أنا مكتشفة &#34;هنا الزاهد&#34; وهذا ما فعلته معي

شاهد.. ساندي: أنا مكتشفة "هنا الزاهد" وهذا ما فعلته معي

شاهد: الراقصة جوهرة تتحول الى باربي في أحدث صورها

شاهد: الراقصة جوهرة تتحول الى باربي في أحدث صورها

شاهد: &#34;فيفي عبده&#34; في وصلة رقص جديدة تحية للشعب العراقي

شاهد: "فيفي عبده" في وصلة رقص جديدة تحية للشعب العراقي

شاهد: تسجيل صوتي يكشف حقيقة انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم وعودته لزوجته

شاهد: تسجيل صوتي يكشف حقيقة انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم وعودته لزوجته

شاهد: المذيعة اللبنانية &#34;لجين عضاضة&#34; تكشف حقيقة إقامتها حفلات بعد اصابتها بـ&#34;الكورونا&#34;

شاهد: المذيعة اللبنانية "لجين عضاضة" تكشف حقيقة إقامتها حفلات بعد اصابتها بـ"الكورونا"

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل برقصها مع رجل غريب

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل برقصها مع رجل غريب

عربي

السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)

شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

مصر تنتقد السودان بسبب بيان الجامعة العربية حول سد النهضة

مصر تنتقد السودان بسبب بيان الجامعة العربية حول سد النهضة

تونس: إصابة ثانية بفيروس (كورونا) ووضع العشرات في الحجر الصحي

تونس: إصابة ثانية بفيروس (كورونا) ووضع العشرات في الحجر الصحي