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السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عَلّقت السلطات السعودية، حركة الخروج والدخول من وإلى محافظة القطيف، والتي شهدت تسجيل 11 حالة مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى منع تفشي المرض في المملكة.

وووفق وكالة (واس) الرسمية، فقد نشرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً أعلنت فيه إغلاق محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وإيقاف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، باستثناء المرافق الأساسية، التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.

وأكدت الداخلية السعودية، أنه بإمكان العائدين إلى المحافظة من سكانها دخولها، وسمحت بحركة النقل التجاري والتمويني مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن القطيف، سجلت 11 حالة مصابة بـ (كورونا)، لافتة إلى أن الإجراءات المتخذة دولياً لمواجهة الفيروس، تتطلب التعامل جغرافياً مع المناطق، التي ينتشر بها المرض.

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