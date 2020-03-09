مديرية التنسيق والارتباط بغزة تدعم تصدير الزعتر إلى الخارج





وأضاف: ستواصل مديرية التنسيق والارتباط في غزة التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، هذه الجهود لتصدير منتجات إضافية، بهدف ضمان منع استمرار التدهور الإنساني في المنطقة، وتقديم أفضل دعم لسكان القطاع".



رام الله - دنيا الوطنفي ظل الهدوء الأمني النسبي، الذي نشهده في قطاع غزة، انضم الزعتر، الأسبوع الماضي، إلى قائمة المنتجات، التي تصدرها مديرية التنسيق والارتباط غزة، إلى دول العالم.وفي هذا النطاق، تم تصدير حوالي طن من الزعتر إلى ألمانيا- عن طريق (معبر كرم أبو سالم)، ومطار بن غوريون، ليتم تسويقه في الأسواق المحلية في الأيام المقبلة.وقال رئيس قسم الاقتصاد في مديرية التنسيق والارتباط في غزة، الرائد أنور غانم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تصدير الزعتر، الذي قمنا بقيادته الأسبوع الماضي، يعكس النشاط المكثف الذي نقوم بدعمه، وريادته على مدار الساعة، ويساهم بشكل كبير في اقتصاد غزة.