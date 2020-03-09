شؤون فلسطينية

(القائمة المشتركة): لا قرار بالتوصية على غانتس.. وهذه شروطنا لقبول المفاوضات معه

(القائمة المشتركة): لا قرار بالتوصية على غانتس.. وهذه شروطنا لقبول المفاوضات معه
القائمة العربية المشتركة
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد الدكتور مطانس شحادة، عضو (القائمة العربية المشتركة) في (كنيست) الإسرائيلي، أنه لا يوجد قرار لدى القائمة، بالتوصية على بيني غانتس، زعيم حزب (أزرق أبيض)، لرئاسة الحكومة وتشكيلها.  

وأضاف مطانس لـ"دنيا الوطن": "ولا يوجد لدى بيني غانتس بعد، توجه للقائمة العربية المشتركة، ولدينا أيضاً شروط مسبقة قبل أي حوار مع غانتس".

وكانت (القائمة المشتركة)، قد أعلنت مساء أمس الأحد، موافقتها على إمكانيّة، أن تطرح القائمة مشروع قانون، يقضي بمنع التوصية على متهم لتشكيل حكومة.

وأوضح عضو القائمة المشتركة، أن أهم شروط القائمة قبل الحوار مع غانتس، وقبل بدء أي مفاوضات، أن يكون لدى غانتس توجه علني وواضح وصريح للقائمة المشتركة، وأن يكون التواصل علنياً وليس سرياً، بالإضافة لتراجع غانتس) عن تصريحاته تجاه المجتمع العربي.

يذكر، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد عبر عن الهستيريا التي أصابت حزبه (ليكود) في أعقاب صدور نتائج انتخابات (كنيست)، وأظهرت عدم وجود أغلبية، تمكن زعيم ليكود، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة، وزعم كاتس أن نواب القائمة المشتركة، هم "مخربون يرتدون بدلات".

ورد مطانس على تصريحات القيادات الإسرائيلية الهجومية على القائمة العربية بعد الانتخابات، قائلاً: للأسف لقد اعتدنا على الهجوم على المجتمع العربي وقياداته من قبل قيادات إسرائيلية، وهم الآن مضغوطون بشكل أكبر، بسبب نتائج الانتخابات، والنتائج التي حققتها القائمة العربية المشتركة.

وختم: هم من الأساس لا يريدون المساواة للمجتمع العربي، والهجوم على القائمة العربية وقياداتها، محاولة لنزع الشرعية عنها في المجتمع الإسرائيلي. 

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