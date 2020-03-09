(القائمة المشتركة): لا قرار بالتوصية على غانتس.. وهذه شروطنا لقبول المفاوضات معه

يذكر، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد عبر عن الهستيريا التي أصابت حزبه (ليكود) في أعقاب صدور نتائج انتخابات (كنيست)، وأظهرت عدم وجود أغلبية، تمكن زعيم ليكود، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة، وزعم كاتس أن نواب القائمة المشتركة، هم "مخربون يرتدون بدلات".





ورد مطانس على تصريحات القيادات الإسرائيلية الهجومية على القائمة العربية بعد الانتخابات، قائلاً: للأسف لقد اعتدنا على الهجوم على المجتمع العربي وقياداته من قبل قيادات إسرائيلية، وهم الآن مضغوطون بشكل أكبر، بسبب نتائج الانتخابات، والنتائج التي حققتها القائمة العربية المشتركة.وختم: هم من الأساس لا يريدون المساواة للمجتمع العربي، والهجوم على القائمة العربية وقياداتها، محاولة لنزع الشرعية عنها في المجتمع الإسرائيلي.