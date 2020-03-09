الحكومة الفلسطينية: 2500 شخص في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن عدد الحالات، التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم، ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا، من القادمين من الخارج.
وقال ملحم، في مؤتمر صحفي، عقده في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، اليوم الاثنين: إن هناك 64 سائحاً، منهم 14 سائحاً أميركياً ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحاً هولندياً، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.
ودعا ملحم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والتقيد بالحجر المنزلي، مؤكداً أن هناك إجراءات ستتخذ بحق كل من ينشر الشائعات، وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن عدد الحالات، التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم، ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا، من القادمين من الخارج.
وقال ملحم، في مؤتمر صحفي، عقده في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، اليوم الاثنين: إن هناك 64 سائحاً، منهم 14 سائحاً أميركياً ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحاً هولندياً، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.
ودعا ملحم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، والتقيد بالحجر المنزلي، مؤكداً أن هناك إجراءات ستتخذ بحق كل من ينشر الشائعات، وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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