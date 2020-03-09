قطر تُزود فلسطين بمستلزمات وقائية من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن دولة قطر ستُزود السلطة الفلسطينية، بمستلزمات تتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا).
وقال الشيخ عبر حسابه بموقع (تويتر): "دولة قطر قررت الإسراع في تزويد فلسطين بمعدات وأجهزه طبية بشكل عاجل؛ لمواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف: "شكراً صاحب السمو الأميري، وكل الاحترام والتقدير لهذه اللفتة الكريمة".
أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن دولة قطر ستُزود السلطة الفلسطينية، بمستلزمات تتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا).
وقال الشيخ عبر حسابه بموقع (تويتر): "دولة قطر قررت الإسراع في تزويد فلسطين بمعدات وأجهزه طبية بشكل عاجل؛ لمواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف: "شكراً صاحب السمو الأميري، وكل الاحترام والتقدير لهذه اللفتة الكريمة".
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