قطر تُزود فلسطين بمستلزمات وقائية من فيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن ‏دولة قطر ستُزود السلطة الفلسطينية، بمستلزمات تتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا).



وقال الشيخ عبر حسابه بموقع (تويتر): "‏دولة قطر قررت الإسراع في تزويد فلسطين بمعدات وأجهزه طبية بشكل عاجل؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وأضاف: "شكراً صاحب السمو الأميري، وكل الاحترام والتقدير لهذه اللفتة الكريمة".