وزير الجيش الإسرائيلي يُقرر فصل طريق المواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الاثنين، على مشروع طريق، يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس المحتلة.



ونقلت وكالة (وفا) عن وسائل إعلام اسرائيلية، قولها: إنه سيشرع بالإجراءات التخطيطية للمشروع، الذي يهدف إلى ضمان حرية السفر والتنقل للمستوطنين، وأيضاً مواصلة التوسع الاستيطاني في المنطقة.



ويدور الحديث عن طريق خاص لسفر وتنقل الفلسطينيين في المنطقة، التي تعرف بـ (أي 1)، حيث يهدف المشروع إلى الفصل بالمواصلات والسفر والتنقل بين الفلسطينيين سكان المنطقة، والمستوطنين.



ويضاف هذا المشروع إلى جدار الفصل العنصري، الذي يحاصر قرية الزعيم شرقي القدس، وإلى المشاريع والطرقات الاستيطانية التي تفصل التجمعات السكنية الفلسطينية في منطقة القدس وجنوب الضفة الغربية عن بعضها البعض، وتضمن تواصلاً جغرافياً بين المستوطنات، ومدينة القدس.



وسيتسبب مشروع الطريق بقطع التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني مع منطقة (إي 1)، علماً أنه في السابق تم الشروع بشق طريق حزما- عناتا، والذي يمر شرقي منطقة (إي 1) والذي يربط بين المستوطنات في شمال الضفة الغربية وجنوبها.