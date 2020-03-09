دولي

الصحة الإسرائيلية تتوقع إصابة 60% من سُكانها بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تتوقع إصابة 60% من سُكانها بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن يُصاب 60% من الإسرائيليين بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه تقرر فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على العائدين من مصر.

وأفادت القناة 12، بأن نفتالي بينت، وزير الجيش الإسرائيلي، يدرس إغلاق الأراضي الفلسطينية، بسبب فيروس (كورونا).

وقال بينت: هذا وباء خطير، قد تنتقل مهمة منع انتشاره إلى قواتنا في حال أصبح وباء حقيقياً وكبيراً مثل الطاعون، نحن مستعدون للتعامل مع مثل هذا السيناريو.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن 100 مستوطن من الضفة تم وضعهم في الحجر الصحي، وسحب عينات منهم للفحص.

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