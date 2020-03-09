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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تعزل أربعة أسرى من حركة (فتح)

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تعزل أربعة أسرى من حركة (فتح)
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت وعزلت أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة (فتح) في سجن (ريمون) والأسرى هم: عمر خرواط، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و(18) عاماً، وأسامة محمد سعيد المحكوم بالسّجن المؤبد و(19) عاماً، وحاتم صادق القواسمة محكوم بالسّجن المؤبد و(18) عاماً، وجميعهم من الخليل، بالإضافة إلى الأسير إبراهيم عبد الحي من نابلس، وهو محكوم بالسّجن المؤبد (9) مرات و(90) عاماً.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال، صعّدت من عمليات القمع بحق الأسرى، تحديداً منذ مطلع العام المنصرم  2019، والذي شهد أعنف عمليات القمع، وواصلت هذا العام عمليات القمع عبر الاقتحامات والتفتيشات المتكررة، والنقل والعزل. 

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