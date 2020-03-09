الاحتلال يفرض غرامات بقيمة 41 ألف شيكل بحق الأسرى القاصرين في (عوفر)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن مجموع الغرامات التي فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل (عوفر) خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، قد بلغت 41 ألف شيكل.



وبينت الهيئة في تقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إدخال (41) أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في (عوفر) خلال الشهر المنصرم، 20 اعتقلوا من المنازل، و 6 من الطرقات، و1 لعدم حيازته تصريح، و6 بعد استدعائهم، و8 تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية.



وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيران قاصران تعرضا لاعتداءات همجية، ونُكل بهما أثناء عملية اعتقالهما، واستجوابهما في مراكز التوقيف الإسرائيلية.



وأضافت، أن عدد الأطفال المحكومين خلال الشهر المذكور 20 قاصراً، وترواحت الأحكام ما بين 7 شهور إلى سنة، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل (53) طفلاً ويقبعون بقسم (13).