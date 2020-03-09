عربي

من هو أول وزير عربي يخضع للحجر الصحي بسبب (كورونا)؟

من هو أول وزير عربي يخضع للحجر الصحي بسبب (كورونا)؟
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سيخضع وزير الدولة لشؤون الخدمات في الكويت مبارك الحريص، للحجر المنزلي، فور عودته إلى البلاد ليصبح أول مسؤول يخضع للحجر، كما سيصبح أول وزير عربي يخضع للحجر.

ووفق صحيفة (القبس) الكويتية، "سيكون الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس (كورونا)".

وقالت الصحيفة: إنه بموجب قرار الوزارة فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص حاليا إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

يشار إلى أن الكويت تشهد حالة من الاستنفار الرسمي بمختلف الجهات عقب وصول المرض إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 65 شخصاً.

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