قوات الاحتلال تقتلع مئات أشتال الزيتون غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مئات اشتال الزيتون في أراضي قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد أفاد عضو مجلس قروي وادي فوكين، نضال مناصرة، بأن قوات الاحتلال، اقتعلت نحو 400 شتلة زيتون في منطقة شعب بحور غرب القرية، تعود للمواطن محمد محمود الحروب.



يذكر، أن مستوطنين، اقتلعوا خلال الأسبوعبن الماضيين نحو 800 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.