الأوقاف الفلسطينية تبدأ بتعقيم كافة المساجد بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، اليوم الاثنين، أن الوزارة، باشرت بعملية تعقيم لكافة المساجد والمرافق التابعة لها بمختلف المحافظات، وذلك تماشياً مع إعلان حالة الطوارئ في فلسطين عامة، بسبب انتشار فيروس (كورونا).



وأضاف أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم التعميم على جميع مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات، للتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، للبدء بتعقيم كافة المساجد، بالإضافة إلى انتداب أطباء من الصحة؛ للحديث عن الفيروس في درس الجمعة بالمساجد المركزية.



وأكد أبو الرب، أنه تم التعميم في وقت سابق على جميع الخطباء، بعدم الإطالة بخطب الجمعة، والصلوات، وفي الدروس الوعظية، قدر الإمكان، ودعوة كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة، وسعال، وارتفاع درجات الحرارة، الصلاة في البيوت، وعدم الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة.