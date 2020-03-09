اشتية: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين وننسق مع الأردن لإغلاق الجسور

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عن إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرفع عدد الإصابات إلى 20 إصابة.



وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "يجري فحص 137عينة جديدة، توقعاتنا بازدياد الإصابات مع مرور الوقت".



وأعلن عن تدشين مستشفى جديد في بيت لحم، معد بشكل كامل؛ للتعامل مع الحالات، حيث أصبح جاهزاً لاستقبال الحالات، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريباً، وهذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج.



وختم حديثه، قائلًا: نحيي أهل بيت لحم على تعاطيهم بكل جدية مع الحالة، فشعبنا أظهر تعاوناً كبيراً وروح تضامن غير مسبوقة، نشكر جميع من يساهم بالسيطرة على الحالة.