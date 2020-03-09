شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، وتجولوا فيها، وسط جولات تعريفية من قبل قادة المستوطنين، وأداء صلوات تلمودية في المكان، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حظرت التجوال على المسلمين في ساحات المسجد الأقصى، وضيقت عليهم.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لقطعان المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل شبه يومي، فيما تمنع المسلمين الفلسطينيين من ذلك لحجج أمنية.

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