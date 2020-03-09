وفاة عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطينية الأسبق

عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطيني الأسبق

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم الاثنين، فريق ركن عبد الرزاق اليحيى، وزير الداخلية الفلسطينية الأسبق، عن عُمر ناهز 91 عامًا.



ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس،، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل عبد الرزاق اليحيى، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الاثنين، بعد حياة حافة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها.



وتقدم الرئيس عباس، من أسرة الفقيد، ومن آل اليحيى، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الفقيد الكبير، داعياً الله عزَّ وجلَّ، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر، وحسن العزاء.



يذكر، أن الراحل الفريق الركن اليحيى، كان قائد جيش التحرير الفلسطيني الأسبق، وعضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من 1984 إلى 1991، وعضواً في المجلس المركزي الفلسطيني السابق، وعُين وزيراً للداخلية في حزيران/ يونيو 2002.



وكان الرئيس، منح الفريق اليحيي، نجمة الشرف من وسام ياسر عرفات، تقديراً لمسيرته النضالية المشرفة، وجهوده المخلصة في خدمة الوطن، من خلال مواقعه التي شغلها، وتثميناً لعطائه واسهاماته في الثورة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.