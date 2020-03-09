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شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
من مكان التفجير
رام الله - دنيا الوطن
تعرض رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك؛ لمحاولة اغتيال في الخرطوم، صباح اليوم الاثنين، فيما أكدت زوجته أنه لم يصب بأذى نتيجة التفجير.

وأكدت قناة (الجزيرة): إن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة (كبري كوبري) شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضحت القناة، أن يعتقد بأن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لفت شهود عيان إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.


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