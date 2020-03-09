استشهاد المواطن "أسامة البنا" متأثرًا بإصابته في حادث النصيرات

حادث النصيرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد، صباح اليوم الإثنين، المواطن أسامة وصفي البنا، متاثراً بإصابته بحادث النصيرات.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: "استشهد المواطن أسامة وصفي حسن البنا (50 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي؛ متاثراً باصابته خلال حادث النصيرات؛ ليرتفع عدد شهداء الحادث الأليم إلى 12 شهيدًا.



والسبت الماضي، استشهد المواطن سعيد عبد الرحمن سعيد خواص، متأثراً أيضًا باصابته في حادث النصيرات.



وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 12 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.