شؤون فلسطينية

شاهد: طبيب فلسطيني يكشف أوضاع مصابي (كورونا) في فندق (أنجل)

شاهد: طبيب فلسطيني يكشف أوضاع مصابي (كورونا) في فندق (أنجل)
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
نشر نبيل زواهرة، دكتور الطب الوقائي في صحة بيت لحم، مقطع فيديو له، خلال تواجده في فندق (أنجل) والذي اكتشف فيه فيروس (كورونا) بمحافظة بيت لحم.

وأكد زواهرة في مقطع الفيديو، أنه متواجد يوميًا في هذا الفندق، برفقة زميله الدكتور سامح الحوراني، مضيفًا: "منذ اليوم الأول لاكتشاف الفيروس في بيت لحم، وظهور نتائج ايجابية (أي حاملة للمرض) تساءل الكثيرون عن المرض وأعراضه، وفحوصاته، وما هو علاجه، وغيرها من الأسئلة، وكنا نطمئن الجميع بأن هذا المرض عادي جدًا، ولا يؤثر على فئات الشباب".

وأضاف زواهرة: "اليوم أنا متواجد منذ الصباح في الفندق، وقمت بزيارة جميع المرضى في غرفهم والاطمئنان عليهم، وقمت بقياس حرارة الجسم لديهم، وسؤالهم عن أي أعراض يُعانون منها، والجميع لا يُعاني من أي شيء وصحتهم ممتازة".

ودعا المواطنين في محافظة بيت لحم، للاستماع إلى نصائح وزارة الصحة، لمنع تفشي هذا المرض والوقاية منه، من خلال غسل اليدين، والنظافة الشخصية، وعدم لمس العينين والفم عندما تكون الأيدي غير نظيفة، إضافة لعدم التقبيل والمصافحة وعدم التجمهر، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة".

وقال: إن نسب الوفاة بين الفئات الشابة، تكاد تكون معدومة، ولا يؤثر إلا على الفئات الكبيرة في السن ما فوق 65 عامًا، والذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.

 

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