نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته 45 يومًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة الإسرائيلية، بتأجيل جلسة محاكمته المقررة الأسبوع المقبل لمدة 45 يومًا.



وأكد محامو نتنياهو، أنهم رفعوا تأجيلًا لمدة 45 يومًا لجلسة الاستماع، التي تمثل افتتاح محاكمته، حيث من المقرر عقدها الأسبوع المقبل 17 آذار/ مارس الحالي.



وتم تقديم الطلب في البداية إلى مكتب المدعي العام أمس، ولكن عندما لم يتم تلقي أي رد، تم تقديم طلب آخر إلى المحكمة، حيث يُحاكم نتنياهو بتهمة الرشوة، والاحتيال، وانتهاك الثقة في الملفات 1000 و2000 و4000.



بدورها، أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، يميل إلى رفض هذا الطلب، لتبدأ سلسلة محاكمات نتنياهو.