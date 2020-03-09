شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية بفلسطين خلال الربع الرابع لعام 2019

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية بفلسطين خلال الربع الرابع لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الاحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، بياناً صحفياً، حول رخص الأبنية في فلسطين، للربع الرابع من العام الماضي 2019.

وأكد المركز في بيانه الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، والذي نتج عن ارتفاع في عدد رخص الأبنية الجديدة.

وأوضح المركز، أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة، بلغ 2,654 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2019، منها 2,007 رخصة أبنية جديدة.

وقال: "ارتفع عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2018، حيث ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 38% مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالربع المناظر من العام 2018".

وأضاف: "بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,181 ألف متر مربع، منها 1,065 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و 116 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة".

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,280 وحدة سكنيـة مساحاتها 860 ألف متر مربع، منها 4,685 وحدة سكنية جديدة مساحتها 765 ألف متر مربع، 595 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 95 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 45% خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، وسجَل ارتفاعا بنسبة 11% خلال الربع الرابع من العام 2019 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2018.

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