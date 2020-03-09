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مصر تنتقد السودان بسبب بيان الجامعة العربية حول سد النهضة

مصر تنتقد السودان بسبب بيان الجامعة العربية حول سد النهضة
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الخارجية المصرية، عن أسفها لما ورد في بيان الخارجية السودانية الأخير؛ بشأن تحفُظ الخرطوم على القرار العربي حول سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية، بمشروع القرار منذ يوم الأول من آذار/ مارس الجاري، وفق ما نقلت (وكالة الشرق الأوسط).

وأوضحت الخارجية المصرية، أن وفدها قد استجاب إلى طلب السودان، بحذف اسمه من مشروع القرار، "إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان، جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار".

وأشارت الخارجية إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي، لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية، والتأكيد على قواعد القانون الدولي، والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.

يشار إلى أن السودان، تحفّظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي، باعتبارهما دولتي المصب، وذلك بعد أن تقدمت مصر بمشروع القرار، كما طالب مندوب السودان، عدم إدراج اسم بلاده في القرار.

ووفق ما نقلت أنباء (الشرق الأوسط)، فإن الجانب السوداني، قال: إن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.

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