الإعلام: انطلاق موجتي بث موحدتين لتغطية جهود الحكومة لتطويق (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الإعلام، الاذاعات في كافة محافظات الوطن، إلى توحيد البث من خلال موجتي البث الموحدتين اللتين تنطلقان غداً في الخليل وبيت لحم، من جهة، وفي نابلس من جهة أخرى.



وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تمتد الموجة الأولى التي تنطلق من محافظة نابلس، وتشمل عدة إذاعات منها النجاح، وهوا نابلس، وحياة ف.م، وطريق المحبة، وبانوراما، والقرآن الكريم، والزيتونة من سلفيت، وPNN من بيت لحم، ونغم من قلقيلية، من الساعة 7- 8 صباحاً كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، حيث تمتد الموجة من الساعة 9- 10 صباحاً، ويمكن

للإذاعات الراغبة بالاشتراك بهذه الموجة، التواصل مع الزميلة ميساء الشامي على 0562100505 لترتيب الأمور الفنية.



وتمتد الموجة الثانية، التي تنطلق بمشاركة عدد من الإذاعات منها: مرح، والرابعة من الخليل، وموال من بيت لحم، وكرامة من يطا، والريحان السياحي من أريحا، ومرح والنجوم والنقب والشباب والريف وOne من الخليل، ويبوس من القدس، ونغم من قلقيلية، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الحادية عشرة ظهراً.