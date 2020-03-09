تونس: إصابة ثانية بفيروس (كورونا) ووضع العشرات في الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، لتونسى يبلغ من العمر (65 عاما) عاد مؤخراً من إيطاليا.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن المواطن المصاب، أدخل بوحدة العزل بأحد المستشفيات، وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع هذا الشهر عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن مصالحها المختصة، تواصل متابعة تطور انتشار فيروس (كورونا) على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل، التي تم إجراؤها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلاً.



وأكدت تونس، أن عدد الأشخاص، الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخص إجمالاً، وأكمل أكثر من 700 شخص فترة العزل الصحي.