دولي

الصين تُسجّل 22 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين تُسجّل 22 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجان الصحية في الصين، اليوم الاثنين، أنها سجلت 22 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في حين انخفض العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد، منذ بدء عملية الإحصاء في كانون الثاني/ يناير.

وقالت وكالة (شينخوا): "21 من حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، في مقاطعة هوباي، ليرتفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 3119، كما أعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علماً أن عدد الإصابات في الصين بلغ 80.700 شخص".

بدورها، أعلنت كوريا الجنوبيّة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من (كوفيد-19) بعد الصين وإيطاليا، اليوم، عن أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس (كورونا) المستجدّ خلال أسبوعين.

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