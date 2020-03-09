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دولي

غانتس يجتمع مع ليبرمان ويدعو حزبه للجلوس مع (القائمة المشتركة)

غانتس يجتمع مع ليبرمان ويدعو حزبه للجلوس مع (القائمة المشتركة)
أيمن عودة وأحمد الطيبي خلال اجتماع سابق مع غانتس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس تحالف (أزرق- أبيض) بني غانتس، أمر فريقه السياسي، بإجراء محادثات مع (القائمة العربية المشتركة) لدعم تشكيل حكومة برئاسته من الخارج، وبالتالي؛ إزاحة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي في إسرائيل.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية: إن غانتس، سيجتمع مع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، وفي هذا الاجتماع، سيتقرر ما إذا كان سيتم الانتقال إلى الاتصالات المتسارعة مع (القائمة المشتركة).

وأفادت القناة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع عمير بيرتس، بالانضمام إليه وتشكيل حكومة معه، كما حاول مع آفي غباي، رئيس حزب العمل السابق، بعد انتخابات نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت القناة، أن بيرتس يرفض الانضمام، لحكومة يتزعمها نتنياهو، خصوصًا وأنه من ضمن الأشخاص الذي يطالبون بإبعاده عن الساحة السياسية، بسبب قضايا الفساد.

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