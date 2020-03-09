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ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في الخليج العربي

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في الخليج العربي
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 234 حالة، وفق بيانات رسمية، صادرة عن كل دولة على حدة.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مشيرة إلى أن الحالة الأولى، هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو الآن معزول في المستشفى بتلك المحافظة، أما الحالتان الثانية والثالثة، فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وقد تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف، بحسب وكالة (واس) السعودية.

وأوضحت، أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس 15 حالة.

بدورها، قالت وزارة الصحة الإماراتية: إن عدد المصابين ارتفع إلى 45 شخصاً، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، معلنة تعافي 7 أشخاص.

وفي البحرين، فقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 85 حالة، وقال اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس (كورونا) في البحرين، إنه "منذ بداية انتشار (كورونا) تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس"، مشيرة إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

أما وزارة الصحة العامة القطرية، فأكدت تسجيلها 3 حالات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 15 شخصاً، فيما أفادت الصحة العمانية، بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

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