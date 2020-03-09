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دولي

فيروس (كورونا) يغزو البرلمان الفرنسي

فيروس (كورونا) يغزو البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البرلمان إلى 6 حالات، بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربون مقر البرلمان.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، وفق ما نقلت عنها وكالة (فرانس برس): إنه تم عزل المصابين، ووضعهم في الحجر الصحي؛ للحد من انتشار المرض.

وأوضحت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء فرنسا وصل إلى 1126 شخصاً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.

وكان البرلمان الفرنسي، قد أعلن عن توقيف الأنشطة البرلمانية، من 9 حتى 22 من آذار/ مارس الجاري، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس (كورونا).

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