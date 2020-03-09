شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة
جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية، استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية، شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 6 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار، تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام، قبالة مناطق شرقي كل من: خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرقي مدينة غزة.

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