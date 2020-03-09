تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس حتى نهاية الأسبوع بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، على ما صدر من بيانات، تخص تعطيل المؤسسات التعليمية في المحافظة، سواء من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أو اتحاد لجان أولياء الأمور في مدينة القدس، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين، ولغاية مساء الخميس المقبل، من أجل ضمان سلامة مواطني المدينة من مخاطر فيروس (كورونا).



ودعت القوى المقدسية في بيان صادر عنها، الليلة الماضية، إلى التقليل من حجم التجمعات والتجمهر وإقامة الاحتفالات والأعراس، بما لا يشكل خطراً على صحة وسلامة الحضور.



وشددت القوى على أن التعليمات والإرشادات فقط تكون من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك، والتي تحددها محافظة القدس، سواء أكانت صحية أو تربوية أو إعلامية، وقالت: إن الخطوات والإجراءات التي يجري اتخاذها، الهدف منها توفير أعلى قدر من الأمن والأمان والحماية والوقاية لسكان محافظتنا، بعيداً عن حالة الهلع والفزع والخوف.



وأهابت قوى القدس، بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو الترويج لأية أخبار تتعلق بهذا الفيروس إلا عبر الجهات الرسمية، التي تخولها المحافظة، بتزويدكم ونشركم للأخبار، مشيرة إلى أنه سيجري ملاحقة كل من يقوم/ ون ببث ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة، بما في ذلك الملاحقة القانونية والقضائية.



يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ عليا، تحت مسؤولية محافظ القدس من المجلس التنفيذي، وجهات الاختصاص، وتضم كافة المركبات من المحافظة: صحة، وتعليم، وقوى وشخصيات، واتحادات ولجان شعبية، ووسائل إعلام.