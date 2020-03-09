شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، فجر وصباح اليوم الاثنين.

وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر، يحيى جمال صوي، من طولكرم، بعد تفتيش منزله باستخدام الكلاب، كما اعتقلت خالد عبد ربه، من مخيم طولكرم مع العلم أن موعد زفافه بعد أسبوع، إضافة إلى الأسير المحرر، إياد ناصر، من ضاحية شويكة بالمحافظة، ومنجد رضوان.

وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الغاز، ورد الشبان  باستهدافهم بزجاجات حارقة في مخيم العروب شمال الخليل، فيما جرى اعتقال عبد الكريم أبو سل، وماجد تيسير الطيطي، وعمرو خالد البدوي، وأحمد عزات السباتين، من سكان المخيم.

وفي محافظة رام الله، اعتقل الاحتلال، حسن تيسير حماد، وصالح عبد الله سياغة، من سلواد، وهادي عبد الله حامد، من بتين.

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