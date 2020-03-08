دولي

رئيس أوروبي يفرض الحجر الصحي على نفسه بسبب فيروس (كورونا)

رئيس أوروبي يفرض الحجر الصحي على نفسه بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأحد، فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي، معلقاً أي نشاط عام له في البرتغال والخارج لأسبوعين.

وحسب الوكالة الفرنسية للأنباء، فقد عزا الرئيس البرتغالي قراره غير المسبوق إلى احتكاكه الأسبوع الفائت بتلاميذ مدرسة في شمال البرتغال، أغلقت لاحقاً بعدما ظهرت فيها إصابة بفيروس كورونا المستجد.

لكن بيانا للرئاسة أوضح أن لا التلميذ الذي نقل إلى المستشفى ولا صفه شاركا في هذا اللقاء مع الرئيس البرتغالي، مضيفاً: "لم يظهر عليه أي أعراض وسيواصل أنشطته من القصر الرئاسي".

وأوضح البيان أن الرئيس قرر التزام توصيات السلطات الصحية لأنه يعتبر أنه ينبغي أن يكون مثالا يحتذى به.

وتشهد البرتغال منذ السبت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا وخصوصا في شمالها، وقد تجاوز هذا العدد عشرين إصابة مؤكدة.

وأعلنت السلطات سلسلة إجراءات وقائية في شمال البلاد على غرار تعليق زيارة المستشفيات والمآوى والسجون وإغلاق مدرسة ومنشآت تابعة لجامعتين.

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