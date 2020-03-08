إدارة معبر إيرز تُصدر تنويهاً بشأن العمل غداً

أصدرت إدارة معبر بيت حانون/ايرز تنويهاً للمواطنين بشأن العمل عبر المعبر ليوم غد الاثنين، حيث سيكون للحالات التالية فقط:

1- الحالات المرضية.



2- عرب الداخل "48.



3- الاجانب والمنظمات الدولية المنسق لها.



وذلك من الساعة "7:30" صباحا حتى الساعة "3:00" عصرا.



وحسب الإدارة فإنه لا يسمح بالمغادرة لفئة المواطنين والتجار، كما أنه يسمح بعودة الحالات المذكورة حتى "7:00" مساء، ويسمح بعودة سكان غزة المتواحدين خارجها، ويمنع دخول سكان الضفة الغربية لقطاع غزة إلا بتنسيق مسبق.





رام الله - دنيا الوطن