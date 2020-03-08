باليوم العالمي للمرأة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شذى حسن

شذى حسين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأحد: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت قراراً بتجديد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرة شذى حسن من عين مصباح قضاء رام الله لثلاثة أشهر.



ولفتت الهيئة إلى أن هذا الأمر يصدر للمرة الثانية بحق الاسيرة حسن والتي اعتقلت بتاريخ 12.12.2019 وهي طالبة جامعية سنة رابعة في جامعة بير زيت.



وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، انه وفي اليوم تحتفل به الأرض بالثامن من آذار "يوم المراة العالمي" لا زالت الأسيرات الفلسطينيات يكابدن كل أشكال الوجع والألم والحرمان والتنكيل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي تواصل احتجاز 43 اسيرة بظروف قهرية في سجن الدامون من بينهن أربع أسيرات يعتقلن إداريا بدون أية تهم.