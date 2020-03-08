الجامعة العربية الأمريكية تقر مجموعة من الإجراءات خلال فترة الطوارئ

الجامعة العربية الأمريكية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقدت إدارة الجامعة العربية الأمريكية اجتماعا لوضع خطة عمل لضمان سير العمليات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وبما يضمن السلامة الصحية للطلبة والعاملين خلال فترة الطوارئ.



وأقرت الإدارة المباشرة بالعمل بنظام التعليم الالكتروني، وسيتم التواصل مع الطلبة وأعضاء الهيئة الاكاديمية من خلال البريد الالكتروني والرسائل القصيرة والبورتال لإعلامهم بوسائل استخدامه، وبكل جديد بهذا الخصوص.



كما تم إقرار أن يتم عقد اجتماعات لمجلسي العمداء والمدراء لوضع خطط العمل التي تضمن استمرار العمل الإداري حسب الحاجة، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالموظفات اللواتي لديهن أطفال في ظل اغلاق الحضانات والمدارس، وكذلك العاملين الذين يسكنون في محافظات أخرى.



بالإضافة الى عدد من الإجراءات الأخرى والتي من ضمنها توفير كافة مواد التعقيم والتطهير في كافة مرافق الجامعة، واجراء عمليات التعقيم للمباني.