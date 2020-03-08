تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-10 19-10 23-17 بيت لحم 23-10 19-10 23-17 رام الله والبيرة 22-9 18-9 22-16 طولكرم 27-14 21-13 27-18 نابلس 24-11 20-11 24-18 قلقيلية 27-14 21-13 27-18 جنين 28-13 23-12 28-18 سلفيت 23-10 19-10 23-17 طوباس 28-13 23-12 28-18 روابي 24-11 20-11 24-18 الخليل 23-9 18-9 23-16 غزه 28-15 22-14 28-19 أريحا 30-17 28-16 30-21 خانيونس 28-15 22-14 28-19 الأغوار الشمالية 28-15 26-14 28-19 رفح 29-14 21-13 29-18

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية ويستمر الجو ربيعياً لطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية ليصبح الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .