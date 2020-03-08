عاجل

  • الاحتلال يطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط القطاع

  • إسرائيل تُعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 39

  • إسرائيل تُعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 39

دولي

إسرائيل تُعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 39

إسرائيل تُعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 39
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 39 مصاباً، وذلك بعد تشخيص عشر حالات جديدة.

وأضافت الصحة الإسرائيلية: "إن العدد ارتفع بعد تشخيص عشر حالات جديدة، جاء خمسة منهم من الخارج من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 29 مصاباً.

وسابقاً، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، إن عدد الإصابات يتزايد، مضيفاً: "ارتفع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى أكثر من 25".

وأضاف ليتسمان، وفق صحيفة (معاريف): "27 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي بسبب الفيروس، وسنتخذ تدابير قاسية للحد من انتشاره، ووضعنا أفضل من البلاد المجاورة، متابعاً: "الأمور ليست بسيطة، لكننا سنتخذ أقسى الإجراءات للحفاظ على مواطني إسرائيل". 

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته مع البعثات العسكرية الأجنبية بسبب (كورونا)

الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته مع البعثات العسكرية الأجنبية بسبب (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 29

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 29

الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين

نتنياهو يتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بشأن فيروس (كورونا)

نتنياهو يتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيسة مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيسة مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت

عياش يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم عيدها

عياش يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم عيدها

إغلاق منشأة صناعية غير قانونية لإنتاج معقم يدوي واستغلال المواطنين

إغلاق منشأة صناعية غير قانونية لإنتاج معقم يدوي واستغلال المواطنين

مركز حقوقي يجدد الدعوة لتحقيق العدالة والحماية والمساواة للنساء الفلسطينيات

مركز حقوقي يجدد الدعوة لتحقيق العدالة والحماية والمساواة للنساء الفلسطينيات

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

"العربية الفلسطينية": أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

نقابة الصيادلة تُطلق حملة &#34;الصيدلي جارك هو مستشارك&#34; لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

منوعات

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

عربي

سوريا تُوقف كل الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق

سوريا تُوقف كل الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مصر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مصر

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)