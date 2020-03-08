إسرائيل تُعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 39

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 39 مصاباً، وذلك بعد تشخيص عشر حالات جديدة.







وأضافت الصحة الإسرائيلية: "إن العدد ارتفع بعد تشخيص عشر حالات جديدة، جاء خمسة منهم من الخارج من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا".





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 29 مصاباً.



وسابقاً، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، إن عدد الإصابات يتزايد، مضيفاً: "ارتفع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى أكثر من 25".



وأضاف ليتسمان، وفق صحيفة (معاريف): "27 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي بسبب الفيروس، وسنتخذ تدابير قاسية للحد من انتشاره، ووضعنا أفضل من البلاد المجاورة، متابعاً: "الأمور ليست بسيطة، لكننا سنتخذ أقسى الإجراءات للحفاظ على مواطني إسرائيل".

رام الله - دنيا الوطن