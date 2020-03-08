شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيسة مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيسة مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم الأحد أن محكمة الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للأسيرة شذى ماجد حسن (20 عاماً) من مدينة رام الله لثلاثة شهور أخرى.

واعتقل الاحتلال رئيسة مؤتمر طلبة جامعة بيرزيت والناشطة في الكتلة الإسلامية شذى حسن من منزلها برام الله في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحولها بعد ثلاثة أيام للاعتقال الإداري.

وقالت والدة شذى إن الهدف من اعتقال ابنتها هو منع طالبات الكتلة الإسلامية من المشاركة في أي عمل وطني، كما نقل موقع (حرية نيوز).

والطالبة شذى هي بنت القيادي بحركة حماس ماجد حسن، والذي تعرض الى جانب أبنائه للاعتقال والملاحقة من قبل الاحتلال.

 جدير ذكره أن أربع أسيرات معتقلات ادارياً من بين 42 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 38 أسيرة في معتقل (الدامون) وأربع أسيرات في معتقل (هشارون)، بينهن أسيرة قاصر وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عامًا) من محافظة الخليل.

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