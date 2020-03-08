السعودية تبدأ محاكمة شخصيات فلسطينية بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال"





وأضاف الخضري: "عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال"، مبنياً أن الأنباء التي وصلته، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو (68) شخصاً.



ومن المقرر، أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق الخضري، في الـ 12 من شهر رمضان المقبل.



وكانت حركة (حماس)، قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال الخضري، ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".



وأضافت، أن اعتقاله، يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة فلسطينية، الأحد: إن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت اليوم (الأحد) أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها.وقال عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، إن شقيقه، محمد (81 عاماً)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر هاني، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في نيسان/ أبريل عام 2019، وفق وكالة (الأناضول).