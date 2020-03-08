شؤون فلسطينية

عياش يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم عيدها

عياش يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم عيدها
رام الله - دنيا الوطن
هنأ محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الثامن من اذار، المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وكافة نساء العالم.

وعبر عياش عن فخره بتمسك المرأة الفلسطينية بالنضال الوطني والاجتماعي وبدورها الإيجابي الفعال في مقاومة الاحتلال وتمسكها بحقوقها الطبيعية في المساواة والعدالة الاجتماعية
كما اكد على أهمية دور المرأة الفلسطينية في العمل على اسقاط صفقة القرن والوحدة الوطنية.

وحيا عياش المرأة الفلسطينية خاصة زوجات وأمهات واخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الاسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولم ينس عياش أن يوجه التحية للمرأة الفلسطينة في رومانيا وفي دول العالم وهي تواصل نضالها جنبا الى جنب مع اخواتها في الوطن من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير.

وشدد عضو المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة ان المرأة الفلسطينية تشارك الرجل في النضال والبناء، وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف انه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة وبإنجازاتها في مختلف مناحي الحياة، فان المرأة الفلسطينية ما تزال تعيش المعاناة وظلم الاحتلال والاعتقال والحرمان من حقوقها، وما تزال تشعر بألم فقدان الزوج والابن والاخ سواء كان شهيدا او معتقلا.

وختم القيادي الفلسطيني عياش بتوجيه دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة ، مطالبا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إيلاء المرأة الفلسطينية المزيد من الرعاية والتمكين في مختلف
مؤسسات الدولة والمجتمع تقديرا لمكانتها وتضحياتها المستمرة.

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