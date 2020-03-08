الصحة الفلسطينية تكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بالخليل





يشار إلى أن عدد مصابي فيروس (كورونا) في فلسطين، وصل إلى 19، وجميعهم في مدينة بيت لحم.





رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الفلسطينية، شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، بوجود حالة مصابة بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل.وأوضحت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شخصاً حضر إلى مستشفى المحتسب في المدينة، يعاني أعراض انفلونزا، عقب عودته من مدينة بيت لحم، حيث وضع قيد الحجر الصحي في المستشفى إلى حين ظهور نتيجة فحص العينة التي أخذت منه.