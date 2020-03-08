إغلاق منشأة صناعية غير قانونية لإنتاج معقم يدوي واستغلال المواطنين





وبينت مدير دائرة حماية المستهلك، سحر ادكيدك، أن المنشأة الواقعة في منطقة السواحرة الشرقية، لا يتوفر فيها أدنى شروط السلامة العامة، كما أن العاملين فيها لا يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة.





وتأتي عملية الإغلاق، تنفيذاً لقرار محافظ القدس، بناء على توصية لجنة السلامة العامة، في إعقاب جولة ميدانية نفذتها لجنة السلامة على المحلات التجارية والصيدليات؛ للتأكد من مدى التزامها بتسويق منتجات التعقيم، وفق النظام والقانون المعمول بها.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت لجنة السلامة العامة (الاقتصاد الوطني، محافظة القدس، الصحة، الشرطة) في محافظة القدس المحتلة، اليوم الأحد، منشأة صناعية غير قانونية، تقوم بإنتاج المعقم اليدوي (هاي جين) المستخدم في التعقيم، وتسويقه في بعض المحال التجارية والصيدليات بأسعار مرتفعة، وتستخدم بطاقات بيان (مزورة).