محافظ أريحا والأغوار يقرر إغلاق كافة المقاهي والنوادي الرياضية وقاعات الأفراح





كما أصدر قراراً إداريا بتشكيل لجان طوارئ محلية، في المدينة والمخيمات والبلدات والقرى التابعة إدارياً لمحافظة أريحا والأغوار؛ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).



وأوضح أبو العسل، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرارات الإدارية التي تم إصدارها اليوم، تأتي استناداً للمرسوم الرئاسي، بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس (كورونا) في محافظة أريحا والأغوار.





وأكد أن الأجهزة المعنية، وذات العلاقة والمختصة، تصل الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة مواطنينا، والتأكد من خلو المحافظة من أية إصابة بالفيروس.





وأضاف: أن اللجان المحلية التي سيتم تشكيلها ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة والمحافظة، من أجل إسناد الجهود المبذولة من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة للوقاية من الفيروس، والتعامل مع المستجدات المتعلقة باحتمالية وجود مصابين بالفيروس.



وجدد أبو العسل، التأكيد على أهمية عدم التعامل مع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات وأخبار عارية عن الصحة، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.





وشدد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وعدم المساهمة في ترويع المواطنين عبر ما ينشر من منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.













رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، قراراً إدارياً بإغلاق كافة المقاهي والنوادي الرياضية وقاعات الأفراح والدواوين وصالات الألعاب الإلكترونية والترفيهية في محافظة أريحا والأغوار، اعتباراً من تاريخ الثامن من آذار/ مارس.