شؤون فلسطينية

شاهد: وزارات حكومية تُحدد طبيعة الدوام خلال فترة الطوارئ بالضفة الغربية

شاهد: وزارات حكومية تُحدد طبيعة الدوام خلال فترة الطوارئ بالضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عدد من الوزارات الحكومية، تعليمات بشأن طبيعة الدوام، في ظل إعلان حالة الطوارئ، من قبل الرئيس محمود عباس، قبل عدة أيام.

وأصدرت وزارة الزراعة تعميماً بشأن الدوام، جاء فيه: 

بناء على مرسوم الرئيس حفظه الله، بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية بتاريخ 5/3 ولمدة شهر من تاريخه لمواجهة فيروس (كورونا) والتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن التعامل مع الفيروس للحيلولة دون تفشيه في الأراضي الفلسطينية، وانسجاماً مع الحالة الوطنية، وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، ولضمان استمرار وزارة الزراعة في أداء مهامها وواجباتها، وتقديم خدماتها للمواطنين، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: على جميع موظفي مقر الوزارة في رام الله ومديريات الزراعة ودوائر البيطرة في المحافظات الالتزام بالدوام كل في مديرية الزراعة أو دائرة البيطرة في محافظته، وحسب اختصاصه.

ثانياً: الدوام في مديرية زراعة بيت لحم ودائرة البيطرة فيها، يكون وفق قرارات لجنة الطوارئ برئاسة محافظ بيت لحم.

ثالثاً: على جميع المدراء العامين في مقر الوزارة، ومدراء عامين مديريات الزراعة، ومدراء دوائر البيطرة، والذين يقيمون في محافظات خارج أماكن عملهم، تكليف أحد الموظفين التابعين لهم ومنحهم الصلاحية لمتابعة العمل في الإدارة العامة، مديرية الزراعة أو دائرة البيطرة في المحافظة، والاستمرار بالتواصل مع الموظفين من أقرب مديرية أو دائرة بيطرة في المحافظة التي يسكنون فيها.

رابعاً: يكون دوام الأمهات الموظفات اللواتي لديهن أطفال تحت عمر 10 سنوات بالتنسيق الكامل مع المدير العام مع إعطاء مرونة في ساعات العمل، وبما لا يترك عبء العمل على موظف/ه في أية وحدة إدارية، وذلك إلى حين زوال تعليق عمل دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في الدولة، مما يستدعي من كل مسؤول أن يوزع ساعات الدوام في الأسبوع بما يحقق المصلحة العامة وظروف الموظفين/ت.

خامساً: يتم توقيع الحضور والانصراف على النموذج الورقي بدلاً من التوقيع إلكترونيا، وفي مقر الوزارة، يكون النموذج لكل أدارة عامة.

سادساً: يقوم ممثلو وزارة الزراعة في لجان الطوارئ في المحافظات والمشكلة برئاسة المحافظة برفع تقارير يومية عن توصيات لجنة الطوارئ في المحافظة إلى وكيل الوزارة.

سابعاً: يكون جميع موظفي الوزارة على أهبة الاستعداد للمشاركة في أية مهام تقررها لجان الطوارئ، وتوضع جميع إمكانيات الوزارة، تحت تصرف قرارات هذه اللجان.

ثامناً: يمنع منعاً باتاً على كافة الموظفين/ت نشر التعليقات السلبية أو الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يتعلق بحالة الطوارئ ومرض فيروس (كورونا) آملين أن يتم التعامل بكل مسؤولية، وإبداء المساعدة كل من موقع عمله وسكناه لخدمة الجهود لمواجهة هذا الفيروس.

تاشعاً: يتم اعتماد الأخبار والتعليمات المتعلقة بهذا الفيروس فقط من الجهات المعتمدة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبشكل خاص وزارة الصحة.

وفيما يلي تعليمات وزراء المالية والتعليم والاقتصاد الوطني بشأن دوام الموظفين: 











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