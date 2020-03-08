نقابة العاملين بالمصارف والبنوك تُصدر بياناً بشأن دوام الموظفين

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين، بياناً صحفياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، جاء فيه:



في ظل الحالة الراهنة، والتزاماً منا بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)، وللمساهمة في عدم تفشي المرض وانسجاما مع تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.





وعطفاً على قرار الحكومة بتعطيل المدارس ورياض الأطفال والحضانات، نطالب الحكومة الفلسطينية بالنظر لزميلاتنا العاملات، وذلك بإعفاء الأمهات العاملات من الدوام الكامل، واعتماد ساعات عمل بشكل جزئي، وإعفاء الأمهات العاملات من الدوام بشكل كامل في محافظة بيت لحم، وذلك حتى يتمكن من رعاية أبنائهن.



ونطالب بإعفاء جميع الموظفين، الذين يعملون خارج محافظاتهم من الدوام والاكتفاء بعملهم داخل المحافظات التي يسكنونها دون الحاجة للخروج ألى محافظة أخرى.



كما تهيب النقابة بجميع العاملين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص؛ لمنع انتشار المرض.



وإننا في النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، مستعدين لتقديم أي جهود من أجل منع انتشار المرض.

رام الله - دنيا الوطن