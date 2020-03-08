سوريا تُوقف كل الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق

من جهة ثانية، قررت الحكومة السورية، إيقاف الزيارات والرحلات مع الدول التي أعلنت حالة الوباء ‏لمدة شهرين، وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه ‏الدول؛ للتأكد من سلامتهم الصحية.



وكانت وزارة الصحة السورية، جهزت مؤخراً المخبر المرجعي بالوزارة، بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس (كورونا) الجديد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية، وفي المطارات حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا، وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها، ولا سيما القادمين من الدول الموبوءة، حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم، ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً، وهي مدة حضانة الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة السورية، وقف جميع الرحلات والزيارات من وإلى الأردن والعراق، لمدة شهر، بما فيها الزيارات والرحلات الدينية، بسبب الخوف من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وحسب موقع (الوطن أون لاين)، فإن مجلس الوزراء السوري، قرر تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار أفراداً ومجموعات، بسبب فيروس (كورونا) بما فيها السياحة الدينية لمدة ‏شهر.