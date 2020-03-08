دولي

الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته مع البعثات العسكرية الأجنبية بسبب (كورونا)

الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته مع البعثات العسكرية الأجنبية بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، تعليق مشاركة القوات الأجنبية من الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)، في التدريبات العسكرية داخل الولايات المتحدة.

وقال الجيش الأمريكي: إنه قرر تقييد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، ومنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات والتبادلات العسكرية والزيارات إلى الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس، وفق وكالة (رويترز). 

وجاء القرار، وفق المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، في أعقاب تأكيد إصابة جنديين أميركيين إضافيين أمس السبت بفيروس (كورونا)، وهما جندي في سلاح البحرية التابع للأسطول الأمريكي السادس الموجود في إيطاليا، وعنصر من المارينز في قاعدة عسكرية في فورت بلفوار في ولاية فرجينيا.

ولفتت المتحدثة إلى أن الفحوصات المخبرية، أظهرت أيضا إصابة جندي أمريكي إضافي، يخدم في كوريا الجنوبية.

وكان الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، الذي يتخذ من قاعدة الإسناد البحري في المياه الإقليمية الإيطالية المحاذية لمطار نابولي قاعدة له، فرض حجراً ذاتياً على سفنه خلال الفترات التي تفصل بين زياراته للموانئ الأوروبية، بسبب مخاوف من إصابة بحاريه بفيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 28

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 28

الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين

نتنياهو يتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بشأن فيروس (كورونا)

نتنياهو يتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

شاهد: مستشفى (كورونا) يُنهي أعماله ويُغلق رسميًا

شاهد: مستشفى (كورونا) يُنهي أعماله ويُغلق رسميًا

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تدين الاعتداء الإرهابي في تونس

وزارة الخارجية تدين الاعتداء الإرهابي في تونس

مركز حقوقي يجدد الدعوة لتحقيق العدالة والحماية والمساواة للنساء الفلسطينيات

مركز حقوقي يجدد الدعوة لتحقيق العدالة والحماية والمساواة للنساء الفلسطينيات

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

"العربية الفلسطينية": أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

نقابة الصيادلة تُطلق حملة &#34;الصيدلي جارك هو مستشارك&#34; لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

إسرائيل تُقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

إسرائيل تُقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

اشتية: تقديراتنا تُشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين

اشتية: تقديراتنا تُشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

منوعات

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

عربي

سوريا تُوقف كل الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق

سوريا تُوقف كل الزيارات والرحلات مع الأردن والعراق

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة