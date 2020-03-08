الجيش الأمريكي يُعلق تدريباته مع البعثات العسكرية الأجنبية بسبب (كورونا)

وقال الجيش الأمريكي: إنه قرر تقييد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، ومنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات والتبادلات العسكرية والزيارات إلى الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس، وفق وكالة (رويترز).



وجاء القرار، وفق المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، في أعقاب تأكيد إصابة جنديين أميركيين إضافيين أمس السبت بفيروس (كورونا)، وهما جندي في سلاح البحرية التابع للأسطول الأمريكي السادس الموجود في إيطاليا، وعنصر من المارينز في قاعدة عسكرية في فورت بلفوار في ولاية فرجينيا.



ولفتت المتحدثة إلى أن الفحوصات المخبرية، أظهرت أيضا إصابة جندي أمريكي إضافي، يخدم في كوريا الجنوبية.



وكان الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، الذي يتخذ من قاعدة الإسناد البحري في المياه الإقليمية الإيطالية المحاذية لمطار نابولي قاعدة له، فرض حجراً ذاتياً على سفنه خلال الفترات التي تفصل بين زياراته للموانئ الأوروبية، بسبب مخاوف من إصابة بحاريه بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأمريكي، الأحد، تعليق مشاركة القوات الأجنبية من الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)، في التدريبات العسكرية داخل الولايات المتحدة.